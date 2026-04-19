Reincorporan a policías en Escuinapa; CESP exige justicia laboral y fin a la estigmatización

CULIACÁN._ Tras la crisis de seguridad que llevó a la renuncia masiva de agentes en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa, la corporación ha comenzado a normalizar sus operaciones con el retorno de la mayoría de sus elementos.

Ante este escenario, Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para fortalecer las instituciones policiales y dignificar el oficio.

“Hemos estado ausentes de comprensión frente a las circunstancias en las que pasan porque ha sido un oficio que debe ser visto como la principal defensa de las familias, de su seguridad y de la paz colectiva”, compartió.

De acuerdo con el subdirector de la corporación, José Humberto García Zambrano, 22 de los 30 elementos que habían renunciado en Escuinapa se reintegraron por completo a sus actividades bajo turnos definidos.

A pesar de la reactivación operativa, Miguel Calderón Quevedo lamentó que históricamente la sociedad sinaloense ha sido poco solidaria con el oficio policial, dándole la espalda y careciendo de comprensión ante las vulnerabilidades que enfrentan los agentes.

Subrayó que, aunque la policía debe ser la principal defensa de las familias, se ha construido una narrativa que los estigmatiza, dejándolos solos frente a una dinámica criminal que sobrepasa sus capacidades.

El titular del CESP destacó que los elementos de las corporaciones municipales son el último eslabón de la proximidad social y compartió que las capacidades institucionales de los ayuntamientos no alcanzan para garantizarles un paquete de prestaciones básicas.

Además, señaló que los agentes suelen sufrir horarios de trabajo que se encuentran al extremo de los derechos laborales básicos.

Calderón Quevedo celebró que la inquietud de los policías de Escuinapa haya provocado un diálogo y una alternativa de regreso, pero enfatizó que la problemática es estatal. Exigió que las 20 corporaciones municipales de Sinaloa sean dotadas de las capacidades necesarias para responder a las demandas locales.

“Hay una gran lista de ausencias en sus capacidades y debemos hacerles justicia aprovechando este momento histórico”, sentenció.

Finalmente, propuso que el fortalecimiento de la seguridad debe ser integral, sugiriendo que el estado requiere duplicar el número de policías estatales y triplicar las capacidades operativas de la Fiscalía General del Estado para enfrentar el rezago actual.