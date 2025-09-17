$!Reinician trabajos de bacheo en la calle Francisco Pérez, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Se reiniciaron trabajos de bacheo en la calle Francisco Pérez, esperando que en unos meses se autorice pavimento hidráulico, informó Graciela Elizalde Santos, directora de Obras y Servicios Públicos.

“Se habían suspendido los trabajos de bacheo porque la planta que procesa la carpeta asfáltica estaba descompuesta, no funcionaba bien, ayer nos decían que ya volvían hoy, nos quedaban 15 metros cúbicos de carpetas asfáltica”, dijo.

Este miércoles se reinicio en las partes más feas que son la Francisco Pérez, entre Independencia y Francisco Pérez, la carpeta asfáltica de está poniendo de manera provisional.