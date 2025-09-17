$!Reinician trabajos de bacheo en la calle Francisco Pérez, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Se reiniciaron trabajos de bacheo en la calle Francisco Pérez, esperando que en unos meses se autorice pavimento hidráulico, informó Graciela Elizalde Santos, directora de Obras y Servicios Públicos.
“Se habían suspendido los trabajos de bacheo porque la planta que procesa la carpeta asfáltica estaba descompuesta, no funcionaba bien, ayer nos decían que ya volvían hoy, nos quedaban 15 metros cúbicos de carpetas asfáltica”, dijo.
Este miércoles se reinicio en las partes más feas que son la Francisco Pérez, entre Independencia y Francisco Pérez, la carpeta asfáltica de está poniendo de manera provisional.
Es un material que no tiene costo para el Ayuntamiento pues se les está donando, por gestión del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, precisó.
Está es la zona con más problemas de baches por ello se priorizo el reiniciar los trabajos en ese lugar, donde se tienen quejas constantes por el mal estado de la calle.
“Tenemos considerado en el Ayuntamiento pavimento hidráulico en esas dos calles pero el proceso sería un poco más tardado, pedimos permiso a Precasin y a Gobierno del Estado y nos autorizaron, después si nos autorizan la obra sería pavimento hidráulico”, dijo.
El que se les apruebe la obra que se haría con recursos del FAIS sería un proceso de más de mes y medio más, que se de la licitación entre otras cosas, por ello y ante las condiciones de la calle decidieron echar carpeta asfáltica de manera provisional.