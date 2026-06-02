Relacionan a ‘El Gabito’ con la desaparición de trabajadores mineros en Concordia

“El Gabito”, detenido la noche del lunes, estaría relacionado con la desaparición de los trabajadores mineros ocurrido en Concordia el 23 de enero de este año, según las autoridades. En esa ocasión, 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp fueron privados de la libertad cuando alistan su traslado a la mina ubicada en la sierra de Concordia.



Cerca de las 7:00 horas del pasado 23 de enero un grupo de personas armadas arribó al Residencial Clementina, ubicado en la parte norponiente de la ciudad de Concordia, de donde se llevó a 10 trabajadores y días después el inmueble fue asegurado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para realizar las diligencias de ley. Y según la Secretaría de la Defensa Nacional, Gabriel Nicolás Martínez Larios, “El Gabito”, tiene responsabilidad en la desaparición de los trabajadores. La noche del lunes 1 de junio fue detenido Gabriel Nicolás Martínez Larios, identificado como uno de los generadores de violencia en el sur de Sinaloa, ligado a la facción de “Los Chapitos”.





En el operativo, según reporta la Secretaría de la Defensa Nacional, participaron personal del Ejército, Guardia Nacional y elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. “El Gabito” es considerado jefe regional de la organización delictiva de la facción de “Los Chapitos” con presencia en los municipios de Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, Rosarito, Concordia, Villa Unión y Mazatlán. “Cuenta con diversas carpetas de investigación relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud”,señaló el comunicado. “Se le vincula con el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera en el Estado de Sinaloa, el pasado 23 de enero de 2026”.





Tras darse a conocer el caso de la privación de la libertad de los trabajadores mineros, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras ese despliegue se logró la detención de cuatro personas presuntas responsables de esos hechos, ligadas a la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, presuntamente al confundirlos con integrantes de un grupo rival. Sin embargo, la versión de la confusión fue cuestionada por familiares de los trabajadores y otras voces, por lo que tanto García Harfuch como la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dijeron que eso es lo que habían declarado las personas detenidas, pero se profundizarían las investigaciones para esclarecer los hechos.