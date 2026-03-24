Releva Ramón Alcaraz Chávez como nuevo director de Obras Públicas en Escuinapa

ESCUINAPA._ Graciela Elizalde Santos fue relevada de su cargo como directora de Obras Públicas, y su lugar asumió Ramón Alcaraz Chávez. Esta es la quinta persona que asume esta dirección en lo que va de la administración pública del Ayuntamiento de Escuinapa.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que la hoy ex directora Graciela Santos Elizalde renunció al cargo por motivos personales.

“Tenía asuntos de familia”, dijo.

Por su parte Ramón Alcaraz Chávez quien fue director de Obras y Servicios Públicos de 2014 a 2016, durante la administración del ex Alcalde Bonifacio Bustamante Hernández.

Alcaraz Chávez indicó que asume la dirección esperando que se empiecen a trabajar presupuestos de obras, que ya empezó a enviar al Gobierno del Estado.

“Tenemos algunos presupuestos de obras que están proyectado para enviarse este año, hoy (martes) envié algunas propuestas de presupuesto de obra”, dijo.

Aunque la prioridad que se tiene en obras son de agua potable y drenaje, en calles del Centro considera que sí se tendrán obras.

También está empezando a trabajar en que se tengan obras para las comunidades, pues no encontró proyectos sobre ellas y considera que es necesario que se contemplen.

El nuevo director señaló que confía en que se empiecen a trabajar obras en los próximos meses, ellos ya metieron algunas solicitudes en las ventanillas de Gobierno del Estado, para que se les considere.