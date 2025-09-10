Relevan a gerente de Jumapae, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Roberto Simental López fue cesado como gerente de Jumapae en su lugar se queda Santos Gómez, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Hay un relevo del gerente actual, las cosas no estaban para llorar pero se pueden mejorar, son cambios naturales que se dan en cualquier administración”, dijo el edil.

En el lugar se queda Santos Gómez quien estaba en el área de Tesorería, este cambio no lo puso a consideración del Consejo de Jumapae, reconoció.

“No, no quiero que se politice el asunto, si el Consejo pide cuentas y las razones pues se las daremos, porque se tomó la decisión”, dijo.

El anterior gerente de momento no lo pasará a otros lados, es una persona talentosa, indicó.

Con el cambio espera que mejore el tema del agua y las relaciones que el Gerente tenga con el personal sindicalizado, jubilado, pues había mucho desgaste con Simental López.

El Alcalde recorrió está mañana la comunidad de Hacienda la Campana para entregar despensas a familias afectadas y conocer sus necesidades.