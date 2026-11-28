EL ROSARIO._ Con Alejandro López Sánchez como presidente, rindió protesta en Rosario el nuevo Comité Directivo Municipal del Partido Sinaloense, ante la dirigencia estatal. El evento tuvo lugar poco después de las 13:00 horas de este sábado en un hotel de la ciudad, donde se destacó la presencia de caras nuevas tanto del nuevo Comité, como de militantes y simpatizantes.

El presidium fue encabezado por el presidente del Comité Estatal del PAS, Robespierre Lizárraga Otero; la secretaria general, Alondra López Millán; y el ahora presidente del comité local, Alejandro López Sánchez. “Yo siempre he querido servirle a la ciudadanía. ¿Cómo le puedo servir a la ciudadanía, no? Y yo respondo, con base en mi experiencia y a todo lo que he aprendido en la vida... asumimos este reto con gran orgullo y agradeciendo su estancia hoy, y pues el trabajo apenas comienza”, expuso López Sánchez en su primer mensaje como presidente del comité local.

Se destacó que este acto de renovación de comité directivo municipal del PAS es el número 13 que se realiza en todo el estado, de cara a los procesos electores de 2027. En su mensaje, Lizárraga Otero destacó que las ventajas de ser un partido local es que no se tiene línea de un comité nacional para designar candidaturas y que, ante la inseguridad que se vive en Sinaloa, se tiene una oportunidad para plantar el cambio. El dirigente estatal consideró que el PAS es un partido con oportunidades para todos los ciudadanos, hombres y mujeres que quieran construir una carrera politica en beneficio de la ciudadanía.