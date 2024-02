ROSARIO._ En una tensa sesión de Cabildo, de último momento se anexaron dos puntos para posteriormente aprobar por mayoría las solicitudes de licencia de Síndico Procurador, Armando Rodríguez Tirado y la renuncia de la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, respectivamente.

Sobre la solicitudes de los funcionarios, se precisó que la renuncia de Valdez Aguilar sería a partir del próximo 29 de febrero, mientras que la licencia del Síndico Procurador sería del 29 de febrero al 14 de junio.

Esto durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de febrero, donde la convocatoria originalmente contemplaba tan sólo siete puntos y se anexaron los antes mencionados.

Con ocho votos a favor, uno en contra, y una abstención por ausencia de la regidora del PAS Lucero Ovalle, se aprobó el punto nueve que planteaba la renuncia de la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar.

Valdez Aguilar refirió que esta medida era en respuesta a sus intereses y para trabajar dentro del proyecto de la aspirante a la Presidenta de la República por Morena, Claudia Sheinbaum.

“Yo dije que voy a trabajar para el proyecto de Claudia, no dije que iba a ser candidata, vamos a esperar que nuestro partido a ver que decide pero y yo trabajar libremente en la campaña con la doctora, ese es el principal objetivo de tomar la renuncia”, afirmó sobre sus aspiraciones.

Argumentó además que se iba tranquila y optimista, ya que gusta de hacer campañas al sumarse al que calificó como el proyecto comprometido de Sheinbaum.

Valdez Aguilar, sostuvo que se va satisfecha con el trabajo logrado dentro de la administración que encabezó.

“Claro que sí, porque cuando nosotros iniciamos sin un peso, sin un camión y con un municipio excedido en deuda, y nuestro principal factor de apoyo ha sido el doctor Rubén Rocha Moya, que a la semana que entramos y me cortaron la luz, 5.5 millones de pesos, no me dejaron nada”, expuso sobre su gestión.

La tensión se dio al momento de dar el uso de la voz a los ediles, donde Anshaira Aguilar del PAS, sostuvo que votaría en contra ante un presunto desaseo en las finanzas municipales e irregularidades que dejaba en la administración.

“Realmente estoy en contra de esta renuncia, ¿Por qué?, porque hay muchos aspectos que subsanar en cuanto a observaciones que tiene este H. Ayuntamiento. creo que como presidente que se debe a la ciudadanía debe dejar cuentas claras”, aseveró.

Por su parte la ediles, Jesús Cristina Arroyo de Morena, y Celida Ovalle del PAN, felicitaron y se congraciaron con el trabajo realizado por la aún Alcaldesa.

Otra intervención fue la del regidor Jorge Figueroa Pocoa, de Morena, expuso que era válido el reclamo de su homónima del PAS, al tiempo que exhortó a dejar que sea la ciudadanía quien lo decida.

Durante la votación, en lo que pareció una mofa por los reclamos de la regidora de la oposición, la regidora Jesús Cristina Arroyo, gritó: “Y doble (el voto)”, al tiempo que extendía ambas manos, para ser emulada por sus compañeros.

Se determinó además que la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailen Delgado Rendón, se encargará de despacho a la espera de que el Congreso de Sinaloa designe a un nuevo Alcalde.

Mientras que la petición del Síndico Procurador Armando Rodríguez Tirado, se aprobó por unanimidad la licencia sin goce de sueldo de su cargo que solicitó en la sesión anterior con interés de contender a la Presidencia Municipal en las próximas elecciones.