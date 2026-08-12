Renuncia el Oficial Mayor del Gobierno de Escuinapa

ESCUINAPA._ Este martes renunció el Oficial Mayor Cristian Isaac Prado Huerta y el jueves se presentará la propuesta a Cabildo sobre un nuevo funcionario, informó la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas.

“Él metió una renuncia, el Licenciado Cristian, ayer en la mañana, vino a Secretaria”, dijo.

Informó que este jueves a las 11 de la mañana se realizará una sesión extraordinaria de Cabildo, para presentar la propuesta a los regidores, aunque ya se tuvo una mesa de trabajo al respecto.

La propuesta es el maestro jubilado de Cbtis 152, Jaime Guadalupe Castro Ruelas y quien desempeñó en la institución educativa labores de organización y manejo de personal, precisó.

Prado Huerta solicitó se le reincorporará al puesto en que laboraba en el Ayuntamiento, como abogado en la Sindicatura de Procuración, pero es algo que no se ha determinado si volverá a esa área, es algo que está aún en la mesa de diálogo, señaló.