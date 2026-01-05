$!Reorientará Ayuntamiento de Elota presupuesto a servicios públicos en 2026

“Este programa es para tener una cercanía con la ciudadanía, para irles diciendo de viva voz cómo va operando la administración, cuáles son las obras que están por hacerse, todo lo que estemos planeando como servidores públicos”, señaló.

Millán Vázquez explicó que la finalidad de este espacio es informar de manera directa sobre el funcionamiento de la administración municipal, las obras proyectadas y los planes de trabajo.

“Primero que nada, desearles un feliz Año Nuevo a todos ustedes, a las y los elotenses. Me siento muy agradecido de poder compartir con ustedes este día tan especial, donde iniciamos esta conferencia aquí en el municipio de Elota desde este honorable ayuntamiento”, expresó el alcalde al iniciar el encuentro.

El Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, encabezó este lunes su primera conferencia de prensa denominada La Semanera, un ejercicio informativo que se realizará de manera semanal con el objetivo de difundir las acciones del Gobierno Municipal y mantener una comunicación directa con la ciudadanía, bajo el mismo esquema de la conferencia del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante la conferencia, informó que este 5 de enero se reincorporaron a labores los directores del Ayuntamiento, tras el periodo vacacional, y que sostuvo una reunión con ellos para revisar las principales problemáticas del municipio.

“El día de hoy tuve la oportunidad de tener una reunión con todos los directores, ya que este día nos estamos integrando todos nuevamente aquí al ayuntamiento”, indicó.

El tema central de dicha reunión fue la situación de la recolección de basura, un servicio que, reconoció, ha presentado dificultades.

“El tema principal que se tocó en esta reunión es sobre la basura, ya que hemos tenido un pequeño problema en lo que viene siendo la recolección”, expresó.

El Presidente Municipal señaló que, a partir de este diagnóstico, se acordaron estrategias y decisiones para mejorar el servicio, enfatizando que se trata de una prioridad de su administración.

“Estamos viendo estrategias, planeación de cómo poder solventar esta gran problemática, y decirles que vamos a avanzar mucho, vamos a mejorar mucho con este gran servicio público que todos ustedes se merecen y que es un derecho que tenemos todos los elotenses”, afirmó.

Como parte de las acciones anunciadas, Millán Vázquez informó que para el ciclo 2026 se realizará una reorientación del presupuesto municipal, priorizando los servicios públicos sobre eventos festivos.

“Uno de los puntos principales para este ciclo 2026 es que vamos a quitarle presupuesto a los eventos festivos para inyectarle ese dinero a la dirección de Obras y Servicios Públicos, y poder mejorar la recolección de basura, alumbrado público, entre otros”, declaró.

El Alcalde también informó que sostuvo reuniones con los síndicos de las distintas sindicaturas del municipio, con el objetivo de coordinar estrategias conjuntas y fortalecer la cercanía con la población.

“Estuvimos en reunión con los síndicos de todas las sindicaturas para buscar estrategias de la mano con ellos y cómo tener una cercanía mejor con la gente”, dijo.

Dentro de estas acciones, anunció el arranque de una campaña de limpieza que se realizará de manera semanal.

“La propuesta que tengo es una campaña de limpieza todos los viernes. Los funcionarios del Ayuntamiento vamos a ir a las colonias de la cabecera municipal, también de la mano con los síndicos y la ciudadanía”, explicó.