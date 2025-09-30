$!Reparan adultos y niños camino deshecho por lluvias, en Escuinapa

EL TRÉBOL II, Escuinapa._ Adultos y niños decidieron trabajar en el camino de la comunidad que fue deshecho por las lluvias de hace 5 días.
La regidora Leonarda Floriano Chamorro informó que el domingo pasado decidieron ponerse a trabajar en ordenar el camino que los dejó sin poder salir de su comunidad durante tres días.
“No pudimos ir ni a ver a la Presidenta (Claudia Sheinbaum) no pudimos salir, así que todos fuimos a ver cómo acomodábamos el camino”, dijo.
Entre todos hicieron mezcla y empezaron a trabajar, para que lo que la constructora Michelin que está subcontratada por Gobierno del Estado, dejo en mal estado pueda mejorar.
Las personas insisten que no es un vado, sino un puente; la obra se dice tiene un costo de 22 millones de pesos, debe haber recursos para lo que la comunidad necesita, pues con las lluvias pasadas el arroyo volvió a romper todo lo que encontró a su paso, incluido ese acceso carretero.
Los dejó incomunicados, haciendo que caminarán 7 kilómetros hasta la comunidad de Las Pilas, pues no hay acceso para carros.
La regidora señaló que solo están pidiendo lo justo y lo que la comunidad indígena requiere, una obra de calidad, pues el costo es elevado.
Indicó que se le informó que el lunes acudió personal del Estado pero de momento desconoce si fueron a supervisar o a realizar otras tareas en ese lugar.