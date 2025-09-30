$!Reparan adultos y niños camino deshecho por lluvias, en Escuinapa

EL TRÉBOL II, Escuinapa._ Adultos y niños decidieron trabajar en el camino de la comunidad que fue deshecho por las lluvias de hace 5 días.

La regidora Leonarda Floriano Chamorro informó que el domingo pasado decidieron ponerse a trabajar en ordenar el camino que los dejó sin poder salir de su comunidad durante tres días.

“No pudimos ir ni a ver a la Presidenta (Claudia Sheinbaum) no pudimos salir, así que todos fuimos a ver cómo acomodábamos el camino”, dijo.

Entre todos hicieron mezcla y empezaron a trabajar, para que lo que la constructora Michelin que está subcontratada por Gobierno del Estado, dejo en mal estado pueda mejorar.