Reparan fuga en acueducto Baluarte-Escuinapa, pero falla presión de agua

ESCUINAPA._ Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado repararon la fuga del acueducto Baluarte-Escuinapa pero el agua no llegó como esperaban.

Ahora, la razón, es la falta de presión en uno de los pozos del acueducto Baluarte-Escuinapa, debido a la falla de una de las bombas, informó Julián Isidro Astorga García, gerente de Jumapae.

“Tenemos poco más de 10 días con problemas, hubo bajones de cuchillas, cuando se va la luz, baja el flujo de agua, también encontramos con fuga de agua en el acueducto se paraliza el servicio, actualmente detectamos que no hay mucha presión del agua que llega al municipio (ciudad)”, dijo.

Después de reparar la fuga de agua del acueducto el domingo pasado, detectaron que no había presión suficiente en el líquido que estaba llegando a los hogares, pues había zonas sin que el abasto se estuviera dando, informó.

Por lo que iniciaron las investigaciones, encontrando que dos de los pozos, que tienen un abasto de un 40 a 50 por ciento, estaban funcionando de manera correcta, no así el tercer pozo que da un abasto del 60 por ciento.

“Detectamos que ese tercer pozo está sacando un poco menos de agua de lo que debería, de su capacidad, ese pozo se le dio mantenimiento hace un año y la persona que lo hizo dijo que no le quedaba mucho de vida útil y creemos que eso es”, dijo.

El gerente indicó que la bomba no sirve, aunque se está haciendo la gestión para comprarla y resolver el problema, este aparato cuesta entre 100 y 300 mil pesos.

“Actualmente sí tenemos agua, pero no está llegando la presión como debería porque no se está sacando de ese pozo en específico, el flujo que se requiere para dar abasto”, dijo.

Se está dando agua en tandeo, por zonas, esperan que esta semana se pueda resolver el problema, que se tenga ya una buena reparación.

Astorga García reconoció que hay zonas a dónde no está llegando el líquido, cuando llega se tiene un problema de que algunos vecinos usan bombas para succionar el agua y eso afecta a otros vecinos, precisó que no es algo permitido hacer.