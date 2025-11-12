$!Reparan socavones en carretera Rosario-Caimanero, señala Obras Públicas estatal

ROSARIO._ Los dos hundimientos que se tenían en la carretera estatal Rosario-Caimanero, ya fueron reparados, informó el Secretario de Obras Públicas del Estado Antelmo Ríos Nuñez.

El funcionario explicó que estos hundimientos fueron ocasionados por un exceso de humedad, debido a las lluvias pasadas.

Por lo que se restituyó el estrato del pavimento que estaba en malas condiciones, se señala en el boletín de prensa de la dependencia.