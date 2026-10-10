$!Reporta campamento tortuguero que condiciones climatológicas dificultan labores de conservación

ROSARIO._ Los fenómenos climáticos que se han registrados en los últimos días, ha ocasionado que no haya zona de playa para que salgan tortugas a desovar dificultando su conservación, informó en la encargada del equipo tortuguero Santuario Huizache Caimanero, Maricela García.

Fenómeno el cual, se ha intensificado con la presencia de fuertes oleajes además de elevarse el nivel del mar.

Cabe mencionar que está en pleno proceso la temporada donde las tortugas salen a desovar en playas de la región, pero principalmente en gran parte del municipio.