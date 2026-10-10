$!Reporta campamento tortuguero que condiciones climatológicas dificultan labores de conservación

ROSARIO._ Los fenómenos climáticos que se han registrados en los últimos días, ha ocasionado que no haya zona de playa para que salgan tortugas a desovar dificultando su conservación, informó en la encargada del equipo tortuguero Santuario Huizache Caimanero, Maricela García.
Fenómeno el cual, se ha intensificado con la presencia de fuertes oleajes además de elevarse el nivel del mar.
Cabe mencionar que está en pleno proceso la temporada donde las tortugas salen a desovar en playas de la región, pero principalmente en gran parte del municipio.
“Estos días que ha habido mal tiempo la marea a subido mucho y no hay playas para que los compañeros recorran y puedan recolectar los nidos”, expuso.
García señaló que esto ha ocasionado que ya suman 10 días sin que el equipo recolecte nidos en la región asignada para custodiar.
Detalló que derivado de los trabajos constantes del grupo hasta el momento se han liberado 60 mil tortugas, superando la cifra el año pasado que tuvo 9 mil crías.
La dirigente señaló que se espera que con los huevos recolectados se tiene para realizar liberaciones hasta mediados del mes de noviembre.
El resto de las labores se retomarán con base al comportamiento que tenga la marea y el oleaje en las zona, indicó.