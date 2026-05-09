Reporta colectivo de buscadoras nueva búsqueda positivo en Concordia

Un resultado positivo fue el que se registró en la más reciente jornada de búsqueda realizada por el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia, la cual se desarrolló este 9 de mayo en una zona cercana a El Verde, Concordia, donde desde hace meses mantienen recorridos constantes en busca de personas desaparecidas.

Así lo dio a conocer el colectivo a través de un breve comunicado compartido en sus redes sociales con el mensaje ‘Búsqueda positiva, Concordia. Gracias Dios por nunca soltarnos’.

Con este nuevo hallazgo, el colectivo suma un total de seis búsquedas positivas registradas desde el mes de marzo hasta la fecha, en distintos recorridos realizados en Concordia, municipio donde han mantenido presencia constante como parte de sus jornadas independientes de localización.

Estas acciones de búsqueda se han desarrollado principalmente en zonas serranas, brechas y terrenos de difícil acceso, donde las integrantes de Por Las Voces Sin Justicias recorren distintos puntos con la esperanza de encontrar indicios que permitan dar con el paradero de personas desaparecidas.

En esta ocasión, el contingente de buscadoras estuvo acompañada por elementos de seguridad, los cuales estuvieron brindaron protección durante las labores realizadas en el área cercana a la comunidad de El Verde.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre lo localizado durante esta jornada de búsqueda, como prendas, objetos personales u otras características que puedan ayudar en una posible identificación.

Por tal motivo, para las personas con algún ser querido desaparecido, se recomienda mantenerse atentos a los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado y las redes sociales del colectivo, donde se comparte información relacionada con las búsquedas y posibles procesos de identificación.

Este resultado se da en medio de los señalamientos que el colectivo ha realizado por la falta de apoyo e intervención por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa en las zonas de búsqueda de fosas clandestinas ubicadas en esta comunidad.

De acuerdo con su posicionamiento, las familias han tenido que asumir directamente las labores de rastreo durante los últimos días, realizando exploraciones en distintos predios y zonas serranas de dicho municipio.

Aunado a esto, el hallazgo se presenta en un contexto particularmente sensible para las integrantes del colectivo, quienes durante este 9 y 10 de mayo, realizan jornadas de búsqueda en una fecha que para ellas representa ausencia e incertidumbre por el paradero de sus seres queridos, más que una celebración.

DATO

Este 10 de mayo, el colectivo Por Las Voces Sin Justicia continuará con la jornada de búsqueda en campo, donde madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas recorrerán terrenos con la esperanza de localizar algún indicio que ayude a esclarecer el paradero de sus familiares desaparecidos.

Por tal motivo, se solicita el apoyo ciudadano con agua, alimentos, bebidas hidratantes y otros insumos necesarios para continuar con las labores de campo.