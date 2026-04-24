Reporta empresa minera hallazgo de unidad de Isidro, minero desaparecido en mina de Rosario

ROSARIO._ A un día de que se cumpla un mes del derrame registrado en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario, el gerente Álvaro Vargas Miranda, dio a conocer que se encontró el vehículo que operaba Isidro Beltrán el día del incidente, más no rastro del minero.

Previamente el representante de la empresa Industrial Minera Sinaloa informó que se trata de un racer, con el cual ingresaba para supervisar los trabajos en mina.

“Anoche después de medianoche encontramos y recuperamos el carrito en el que viajaba Isidro. No tenemos indicios de Isidro todavía”, expuso en un breve comunicado a medios.

Detalló además que el vehículo se encontró en el nivel 48 norte a una distancia de 50 metros del inicio del citado rebaje.

“50 metros del inicio del rebaje 48 norte; seguimos avanzando con la búsqueda de Isidro”, argumentó.

Cabe destacar que el Puesto de Comando, anunció como zona positiva la zona sur del referido rebaje, con base a los reportes y videos previos al accidente el día del accidente.