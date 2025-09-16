$!Reporta Seguridad Pública de Rosario saldo blanco en festejos patrios

EL ROSARIO._ El director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, informó que los festejos por el 215 Aniversario de la Independencia de México se dieron con saldo blanco.

”Saldo blanco, tuvimos todo tranquilo; ahí nos apoyo personal de la Defensa, personal de la Guardia Nacional”, dijo.

A las acciones, precisó que en el Palacio Municipal se sumó Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil.