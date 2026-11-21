MAZATLÁN._ Los civiles armados que la Secretaría de Marina había localizado en las comunidades pesqueras de Isla del Bosque y Teacapán, en Escuinapa, se han desplazado hacia zonas serranas conforme avanzaron los operativos de seguridad en el sur de Sinaloa.

Así lo informó el vicealmirante Felipe Santillán Murillo, comandante de la Cuarta Región Naval, quien se refirió a esas dos comunidades al hablar de los reportes de intimidación a pescadores de la zona, señalando que la presencia de personas armadas fue detectada al inicio de su gestión, durante agosto.

“En un inicio, cuando iniciamos la gestión hace tres meses, habíamos localizado en Isla del Bosque, en Teacapán, pero con las operaciones se han ido moviendo más hacia las zonas serranas”, declaró.

En este sentido, con respecto a las embarcaciones que operan en altamar, Santillán Murillo informó que personal de Marina realiza inspecciones diarias a barcos camaroneros y lanchas de pesca en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, donde hasta ese momento no tenían registro de incidentes serios durante esas labores.

“Hasta el momento, afortunadamente, no, no hemos tenido incidentes serios. Se hacen las inspecciones correspondientes en coordinación con Conapesca. Se están haciendo todos los días inspecciones tanto a camaroneros como a lanchas de pesca y no hemos tenido ningún incidente”, comentó.

El vicealmirante destacó que durante las revisiones, solamente se han registrado algunos aseguramientos precautorios por incumplimientos de la normativa pesquera.

Sin embargo, en cuanto al tráfico de droga por mar, Santillán Murillo indicó que Marina no ha realizado aseguramientos recientes de estupefacientes por vía marítima en esa región de Sinaloa, mencionando que han observado una disminución en los decomisos en el mar, situación que atribuyó a cambios en las tendencias del tráfico.

“Estupefacientes, hasta el momento, en esta región de Sinaloa por mar ya no hemos asegurado. Lo que estamos viendo es que están cambiando sus tendencias, ya son menos los aseguramientos marítimos que tenemos”, puntualizó.