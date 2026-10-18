Reporta Unión Ganadera Local cerca de 200 casos de gusano barrenador en Rosario

EL ROSARIO._ Solamente en Rosario, hay como 200 casos relacionados al gusano barrenador, aseveró el presidente de la Unión Ganadera Local, Servando Rendón López.

Afirmó que pese a las acciones de parte de las autoridades para desparasitar al ganado, la plaga continúa imparable.

“Esos animales que fuimos a curar ahora ya estaban desparasitados y todo, vinieron los médicos y los trataron y no les hace nada, con eso no se va a controlar mientras no nos manden la mosca estéril, esto no tiene lucha”, expresó.

Ante esta situación, el dirigente ha urgido en repetidas ocasiones a que se libere la mosca estéril para poner fin al gusano barrenador.

Rendón López agradeció los esfuerzos que realiza el gobierno para erradicar este problema que aqueja principalmente al sector, sin embargo, reiteró que es necesario el cambio de estrategia y probar con la mosca estéril.

“Todo eso está bien, se le agradece al gobierno, pero eso que andan haciendo no sirve de nada, los desparasitamos y como quiera se engusanan”.

El presidente de la Unión Ganadera Local indicó que aún no se han registrado muertes en el ganado, pero pidió no esperar llegar a ese punto para buscar una solución de fondo.