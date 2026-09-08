Reportan 5 casos de influenza en Escuinapa

ESCUINAPA._ Aunque se está en una etapa temprana para enfermedades respiratorias, se tienen 5 casos confirmados de influenza, informó José Francisco Guerrero Galindo, jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria.

Guerrero Galindo indicó que es durante el cambió de clima cuando se presentan más casos de enfermedades respiratorias.

“Sí empezamos a tener algunos casos (de enfermedades respiratorias) pero no es que se nos hayan incrementado de manera desproporcionada, esperamos que empiecen a raíz de que el clima vaya cambiando”, dijo.

No hay un número de enfermedades respiratorias con exactitud, porque se tendría que revisar por unidad médica, pero en la vigilancia epidemiológica de casos probables influenza o Covid, si se está trabajando con muestras para enviar al laboratorio estatal, indicó.

“Actualmente tenemos 5 casos reportados de influenza, que son muy pocos y de Covid tenemos uno, en duda de que sea influenza o Covid, quiere decir que la incidencia no es tan alta”, dijo.

Para detectar si es influenza o Covid se tienen que hacer unas pruebas, de esa manera se descarta, la sintomatología es similar en enfermedades respiratorias, fiebre, malestar general, mucho escurrimiento nasal y depende mucho de como este el sistema inmunológico de la persona para su recuperación.

El funcionario mencionó que la Jurisdicción Sanitaria se tienen vacunas de influenza y Covid para quienes deseen acudir, esa es la manera de combatir el problema.

“Lo ideal es aplicarla (vacunas) lo más pronto posible,”, dijo.

Guerrero Galindo expuso que la campaña de vacunación para influenza y Covid se tienen a partir de octubre sobre las calles, pero en los Centros de Salud se encuentran disponibles.