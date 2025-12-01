Reportan accidente en el sur de Rosario pero hallan dos hombres asesinados

EL ROSARIO._ El reporte de un choque de una unidad contra un tráiler hizo que agrupaciones de seguridad se trasladara a la carretera federal México 15, al sur de Rosario, donde se encontraron al interior de una camioneta dos cuerpos sin vida por impactos de arma de fuego.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas encontradas sin vida en el lugar, pero se habla de dos hombres.

Trascendió que el reporte se dio vía C4 alrededor de las 22:00 horas, sobre la carretera federal en mención en la zona del puente sobre la autopista Mazatlán-Tepic, a unos kilómetros del cruce a la sindicatura de Chametla.

Al arribar elementos de diferentes corporaciones de auxilio se encontraron que las personas no presentaban signos vitales y evidentes heridas de arma de fuego en la parte superior de los cuerpos.

Se presume además que al encontrarse la unidad con un golpe leve, fue abandonada en medio de la vía ocasionando el impacto.

Se informó además que la unidad es una camioneta de la marca Toyota, Hilux, color blanco, con placas de Jalisco.

Momentos más tarde arribaron elementos de La Guardia Nacional para darle el debido trámite.