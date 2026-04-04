$!Reportan accidente y localizan motocicleta incendiada en Rosario

ROSARIO._ Tras recibir reporte de accidente en la carretera estatal a Agua Verde, elementos de socorro se encontraron una motocicleta incendiada abandonada sobre la carpeta asfáltica.
De acuerdo a Seguridad Pública el hecho se registró alrededor de las 3:42 horas de este sábado, sobre la carretera estatal en mención a la altura de la Universidad Autónoma de Occidente.
Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública y Bomberos de Protección Civil para confirmar el reporte y combatir el fuego, respectivamente.
Así también, se informó que no se encontró al o los ocupantes de la motocicleta en el lugar de los hechos.
Tras sofocar el fuego los restos de la unidad fueron removidos del lugar, tomando conocimiento Tránsito Municipal para darle el debido trámite.