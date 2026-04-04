$!Reportan accidente y localizan motocicleta incendiada en Rosario

ROSARIO._ Tras recibir reporte de accidente en la carretera estatal a Agua Verde, elementos de socorro se encontraron una motocicleta incendiada abandonada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo a Seguridad Pública el hecho se registró alrededor de las 3:42 horas de este sábado, sobre la carretera estatal en mención a la altura de la Universidad Autónoma de Occidente.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública y Bomberos de Protección Civil para confirmar el reporte y combatir el fuego, respectivamente.