$!Reportan afluencia y saldo blanco en Rosario durante Semana Santa

ROSARIO._ Con buenos resultados en la afluencia de ciudadanos y visitantes que disfrutaron de los días de Semana Santa en el municipio de Rosario, donde gracias al operativo de seguridad implementado por el Gobierno Municipal y la participación responsable de la ciudadanía, se logró saldo blanco durante los cuatro días de actividades.

En este importante despliegue participaron 180 elementos de distintas corporaciones, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de locales y turistas.

De acuerdo con cifras oficiales, se registró una afluencia aproximada de 19 mil visitantes en las playas del municipio, así como cerca de 5 mil personas que participaron en los eventos religiosos realizados en la cabecera municipal.