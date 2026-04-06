$!Reportan afluencia y saldo blanco en Rosario durante Semana Santa

ROSARIO._ Con buenos resultados en la afluencia de ciudadanos y visitantes que disfrutaron de los días de Semana Santa en el municipio de Rosario, donde gracias al operativo de seguridad implementado por el Gobierno Municipal y la participación responsable de la ciudadanía, se logró saldo blanco durante los cuatro días de actividades.
En este importante despliegue participaron 180 elementos de distintas corporaciones, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de locales y turistas.
De acuerdo con cifras oficiales, se registró una afluencia aproximada de 19 mil visitantes en las playas del municipio, así como cerca de 5 mil personas que participaron en los eventos religiosos realizados en la cabecera municipal.
La coordinación de Protección Civil informó que no se presentaron incidentes de gravedad, reportando únicamente la atención de alrededor de 25 personas por picaduras de agua mala, sin mayores consecuencias.
Al respecto, la Presidenta Municipal, Claudia Liliana Valdez Aguilar, quien se mantuvo durante los cuatro días recorriendo las playas y supervisando el operativo, reconoció y agradeció el trabajo de las distintas corporaciones participantes, entre ellas Protección Civil, Tránsito Municipal, Policía Municipal, Cruz Roja y funcionarios públicos, quienes redoblaron esfuerzos para salvaguardar la integridad de la población.
Asimismo, la Alcaldesa destacó la colaboración de la ciudadanía, tanto locales como visitantes, por atender las recomendaciones de seguridad y contribuir a mantener el orden.
Finalmente, agradeció a todas y todos por hacer posible unas vacaciones de Semana Santa seguras y exitosas, destacando que el trabajo conjunto permitió lograr saldo blanco en el municipio.