$!Reportan agresión a ex Alcalde de Rosario

Un presunto ataque al ex Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez, con un rifle de balines movilizó a cuerpos de Seguridad al Hospital Integral IMSS Bienestar en el municipio de Rosario.

El hecho se informó por testigos y habría ocurrido alrededor de las 21:00 horas, en el estacionamiento trasero del nosocomio, destinado al personal.

Las versiones indican que el también doctor acudía al hospital a cumplir con su jornada de trabajo cuando por la espalda fue sorprendido por una persona del sexo masculino, quien sin mediar palabra disparó en dos ocasiones, por lo que se determinó que fue una escopeta de balines o copitas.