Reportan al menos 3 explosiones este miércoles en Escuinapa

ESCUINAPA._ Pese a la presencia de autoridades federales, la ciudad tiene una tarde de “bombazos” en la zona escolar y colonias como las Fuentes y Emiliano Zapata.

Vecinos señalan al menos 3 bombazos en menos de 30 minutos, de los cuales circulan videos en redes sociales.

“Siento que se cimbra la casa, se quebraron los cristales de mi ventana”, dijo una vecina de la colonia Emiliano Zapata. Desconocen si se trata de algún enfrentamiento entre civiles o con la misma autoridad, pues se presumen operativos por la zona.

Las bombas cimbran gran parte de la ciudad propiciando un mayor temor en un día que ha estado enmarcado por la sensación de inseguridad.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental que pese al llamado a resguardarse a mediodía invitaba a la inauguración de la calle Francisco Pérez lo que propició críticas de los ciudadanos, finalmente ha cancelado el evento.