Reportan al menos 5 muertos y 7 detenidos tras jornada violenta en Escuinapa; una mujer, lesionada por bala perdida

ESCUINAPA._ Un saldo preliminar de cinco personas muertas, siete detenidas y una mujer lesionada por una bala perdida dejó la jornada violenta registrada este jueves 27 de agosto en distintos puntos de la cabecera municipal de Escuinapa, de acuerdo con reportes aún no confirmados oficialmente.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado de manera pública el número de personas fallecidas o detenidas, por lo que estas cifras permanecen como un saldo preliminar mientras continúan los operativos de seguridad en el Municipio.

La única información oficial emitida hasta ahora por autoridades estatales señala que elementos del Grupo Interinstitucional se encuentran desplegados en Escuinapa y mantienen la situación bajo control, con recorridos y vigilancia en las zonas donde fueron reportadas detonaciones de arma de fuego.

En medio de los hechos violentos, una mujer de 49 años ingresó a un hospital de Escuinapa con una herida superficial en el cráneo, aparentemente relacionada con una bala perdida. Su estado de salud fue reportado como estable.

La violencia comenzó durante la mañana de este jueves, cuando habitantes reportaron detonaciones de arma de fuego en distintos sectores de la cabecera municipal, incluida la zona escolar.

La situación generó temor entre la población, por lo que algunas familias optaron por permanecer resguardadas en sus viviendas, mientras varios comercios cerraron sus puertas.

Tras los primeros reportes, corporaciones de los tres niveles de Gobierno desplegaron un operativo de seguridad para recorrer las zonas señaladas y tratar de contener la situación.

Como parte del despliegue, helicópteros artillados de la Secretaría de Marina y una aeronave Texan II de la Fuerza Aérea Mexicana realizaron sobrevuelos sobre Escuinapa para reforzar las labores de vigilancia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas, fallecidas o aseguramientos derivados del operativo, por lo que se espera que en las próximas horas se dé a conocer un reporte oficial sobre los resultados de la intervención.

De manera extraoficial se señaló que el Hospital IMSS Bienestar se encuentra resguardado ante la llegada a las 14 horas de dos personas heridas por armas de fuego.

Los lesionados son Enrique Noé de 31 años y Rodolfo de 18 años, quienes fueron llevados por Cruz Roja y el Ejército Mexicano al nosocomio y permanecen bajo resguardo de seguridad.