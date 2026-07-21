Reportan avances en credencialización para el Servicio Universal de Salud en Rosario

ROSARIO._ La respuesta a la credencialización del Servicio Universal de Salud en Rosario ha tenido muy buena respuesta, afirmó Juan Hazael García Moreno, coordinador Servidores de la Nación en el Municipio.

“Hay en Rosario muy buena respuesta, a nosotros nos favorece mucho, pues andamos todos en territorio, en casa por casa, la gente ya nos ve, ahí vienen otra vez los de Bienestar y pues ya nos abren las puertas”, expuso.

“La tarjeta es más que nada es para toda la población en general, desde el niño más chiquito hasta el más adulto... aún sea derechohabiente a una dependencia de salud pública, puedes también debes registrarte”.

Detalló que hasta el momento, a dos meses aproximadamente de iniciado el proceso en el Municipio, se cuenta con más de 5 mil registros.

El registro, informó, se puede realizar de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 18:00 horas en las oficinas ubicadas en calle Yucatán, Colonia Juan S. Millán, de la cabecera municipal.

García Moreno precisó que se necesita la identificación oficial en original, CURP y comprobante de domicilio, para su escaneo, ya que la dependencia no se queda con los documentos.

Destacó que la respuesta favorable ha sido tanto en la cabecera como en las comunidades que conforman el municipio.

“También pues con las visitas de salud casa por casa muy buena aceptación, en Rosario tiene muy buen impulso en ese aspecto con el tema de Bienestar”, aseguró.

Indicó que el registro es para el trámite, donde se incluye el número de teléfono y tipo de sangre para posteriormente realizar la entrega de la credencial.