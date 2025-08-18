El Sur
Reportan bloqueo de puente junto a la cabecera municipal de Rosario

Presuntamente fueron civiles armados los que bloquearon el paso en ambos sentidos durante alrededor de 30 minutos
Noroeste / Redacción |
18/08/2025 17:59
18/08/2025 17:59

EL ROSARIO._ Por espacio de medio hora, este lunes, la carretera México 15 permaneció bloqueado el paso entre el puente sobre el río Baluarte junto a la cabecera, presuntamente por civiles armados, reportaron usuarios.

En el lugar se informó que fue alrededor de las 17:00 horas que se registró el bloqueo de la vialidad federal en mención.

Durante el bloqueo, en se formaron rápidamente filas en ambos sentidos, a la expectantes de lo que pudiera pasar.

Un autobús de la línea Unidos de Sinaloa quedó atravesado al bajar el puente.

Fue alrededor de las 17:30 horas que se flujo se retomó tras la intervención de elementos del Ejército Mexicano.

