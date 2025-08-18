$!Reportan bloqueo de puente junto a la cabecera municipal de Rosario

EL ROSARIO._ Por espacio de medio hora, este lunes, la carretera México 15 permaneció bloqueado el paso entre el puente sobre el río Baluarte junto a la cabecera, presuntamente por civiles armados, reportaron usuarios.
En el lugar se informó que fue alrededor de las 17:00 horas que se registró el bloqueo de la vialidad federal en mención.
Durante el bloqueo, en se formaron rápidamente filas en ambos sentidos, a la expectantes de lo que pudiera pasar.
Un autobús de la línea Unidos de Sinaloa quedó atravesado al bajar el puente.
Fue alrededor de las 17:30 horas que se flujo se retomó tras la intervención de elementos del Ejército Mexicano.