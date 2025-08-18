$!Reportan bloqueo de puente junto a la cabecera municipal de Rosario

EL ROSARIO._ Por espacio de medio hora, este lunes, la carretera México 15 permaneció bloqueado el paso entre el puente sobre el río Baluarte junto a la cabecera, presuntamente por civiles armados, reportaron usuarios.

En el lugar se informó que fue alrededor de las 17:00 horas que se registró el bloqueo de la vialidad federal en mención.