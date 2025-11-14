$!Reportan buen arranque del Buen Fin en el Gobierno de Rosario

EL ROSARIO._ Con un 10 por ciento de la meta trazada inició la campaña del Buen Fin, afirmó la directora de Ingresos, Guadalupe Montaño López.
Destacó que del 13 de noviembre al 12 de diciembre se tendrá un período de descuento, con un 100 por ciento en multas y recargos en los conceptos de predial urbano, rústico, pago de ISAI, revalidación de licencia de alcoholes y pensión municipal.
“Pues la verdad ha tenido buena aceptación, desde ayer hemos recibido gente de manera constante; tenemos una meta por cumplir de aquí a diciembre, ya llegamos al 10 por ciento”, dijo.
Comentó que se contempla una meta de poco más de un millón, un millón y medio de pesos.
“Esperemos que con toda las facilidades de acercamiento a las personas en este caso teléfono fijo, Whatsapp, página de internet y ventanilla podamos cumplir la meta”, argumentó.
Destacó que se trabajará de lunes a viernes, y el día festivo el próximo 17 de noviembre.
Resaltó que es importante que aprovechen estos días, ya que posteriormente para el cierre del año el descuento será tan sólo del 50 por ciento.