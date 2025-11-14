$!Reportan buen arranque del Buen Fin en el Gobierno de Rosario

EL ROSARIO._ Con un 10 por ciento de la meta trazada inició la campaña del Buen Fin, afirmó la directora de Ingresos, Guadalupe Montaño López.

Destacó que del 13 de noviembre al 12 de diciembre se tendrá un período de descuento, con un 100 por ciento en multas y recargos en los conceptos de predial urbano, rústico, pago de ISAI, revalidación de licencia de alcoholes y pensión municipal.

“Pues la verdad ha tenido buena aceptación, desde ayer hemos recibido gente de manera constante; tenemos una meta por cumplir de aquí a diciembre, ya llegamos al 10 por ciento”, dijo.