$!Reportan buena afluencia en pago del Predial Urbano en Escuinapa

En Escuinapa, se ha tenido buena afluencia para el pago de Predial Urbano durante los primeros días del año, aseguró el Tesorero Municipal, Trinidad Ibarra Martínez.

“El viernes también tuvimos buena afluencia de los ciudadanos, esperamos que siga así todo este tiempo e ir avanzando en la meta de recaudación que nos pusimos este año”, dijo.

El funcionario señaló que se agradece a los ciudadanos el que acudan, que participen en los pagos de estos impuestos y que lleguen temprano.

Ante ello, buscarán la manera de mejorar las condiciones de espera de turno, para que también estén cómodos mientras pasan a pagar, precisó.

Este año, la propuesta o meta que se pusieron fue de 7 millones de pesos y esperan cumplir con ello; el año pasado era similar y se logró completar lo que tenían programado.

Los descuentos están ya para que los ciudadanos acudan y son por pronto pago; los comercios tienen descuento del 40 por ciento, la casa habitación un 50 por ciento y pensionados o jubilados son del 80 por ciento.