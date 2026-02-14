$!Reportan comerciantes de Rosario ventas del 30%; lo atribuyen a la inseguridad

EL ROSARIO._ Comerciantes en la cabecera municipal reportaron que ventas durante el Día del Amor y la Amistad estuvieron en un 30 por ciento, situación la cual atribuyen que es reflejo de la inseguridad.
Así se dio a conocer mediante un sondeo principalmente en la zona comercial de la ciudad aledaña al Mercado Miguel Hidalgo.
“Fatales (las ventas) desde todo el año pasado por la inseguridad nos afecta mucho... comparadas, un 70 por ciento menos”, expuso Dora Franco, comerciante.
Se precisó que este fenómeno se viene presentando desde el año pasado repercutiendo directamente en sus negocios.
Así también, se expuso que a la inseguridad se ha sumado el comercio informal que hogares y la venta en línea.
“No igual a otros años porque hay mucha competencia, las ventas en línea en el Facebook afectan al comercio establecido y no hay mucho negocio... Yo digo (las ventas fueron) de un 30 por ciento, 40 por ciento”, expuso Nora Gómez, otra de las comerciantes.
Destacó que las ventas que se tuvieron fueron principalmente en tazas o peluches económicos.
Los vendedores coincidieron que esta situación mantiene al sector en la incertidumbre al mostrarse un panorama nada alentador.