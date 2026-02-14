$!Reportan comerciantes de Rosario ventas del 30%; lo atribuyen a la inseguridad

EL ROSARIO._ Comerciantes en la cabecera municipal reportaron que ventas durante el Día del Amor y la Amistad estuvieron en un 30 por ciento, situación la cual atribuyen que es reflejo de la inseguridad.

Así se dio a conocer mediante un sondeo principalmente en la zona comercial de la ciudad aledaña al Mercado Miguel Hidalgo.

“Fatales (las ventas) desde todo el año pasado por la inseguridad nos afecta mucho... comparadas, un 70 por ciento menos”, expuso Dora Franco, comerciante.

Se precisó que este fenómeno se viene presentando desde el año pasado repercutiendo directamente en sus negocios.