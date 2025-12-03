$!Reportan de nuevo detonaciones en Escuinapa; serian artefactos explosivos decomisados

ESCUINAPA._ Ante la alarma en redes sociales sobre presuntas detonaciones de bombas, se presume de manera extraoficial que son parte de las decomisadas.

“Se van a detonar parte de las bombas encontradas en el domicilio, está personal especializado no hay que sentir alarma”, dijo personal policiaco consultado.

En redes sociales se empezó a publicar sobre el tema, así como llamadas para preguntar sobre lo que está ocurriendo.

“Se escuchan bombas, cerca, como si fuera en la colonia Gabriel Leyva”, dijo una persona preocupada que llegó a una farmacia.