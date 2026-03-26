Reportan derrumbe de mina en zona de Cacalotán, en Rosario

EL ROSARIO._ A punto de cumplirse 24 horas el presunto derrumbe en una mina ubicada en la sindicatura de Cacalotan, con al parecer cuatro trabajadores atrapados, familias piden la intervención de las autoridades.

El temor de las familias refieren al hecho de que la empresa minera ha querido mantener el hecho de manera interna al no dar parte a las autoridades en materia de rescate.

Los familiares, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, precisaron que el hecho se registró el día miércoles 25 de marzo alrededor de las 15:00 horas.

La mina en cuestión se encuentra en el camino que conduce a la comunidad de Chele, que corresponde a la sindicatura rosarense antes señalada.

Asimismo, dieron a conocer que tras el accidente habrían quedado atrapados 11 trabajadores, pero lograron rescatar a siete de ellos.

Además, sostuvo la fuente, tras este hecho se indicó que el personal no ha podido acudir a sus hogares para continuar realizando las maniobras, por lo que se teme por su integridad.

Ante esa situación, se hizo el llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto y salvaguardar la integridad de los trabajadores.