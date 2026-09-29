$!Reportan desprendimiento de cerro sobre carretera a Matatán, en Rosario

EL ROSARIO._ Con el llamado a tomar previsiones la Dirección de Seguridad Pública reportó el deslave de un cerro sobre la carretera Chilillos a Matatán, producto de las recientes lluvias.

El desperfecto se registró a la altura del tramo comprendido entre las comunidades de Los Copales y Hacienda del Tamarindo.

Por ese motivo, el carril de uno de los carriles se mantiene cerrado a la circulación, por lo que se solicita a las y los conductores extremar precauciones al transitar por esta zona.