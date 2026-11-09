Reportan en Cacalotán, Rosario, al menos 17 explosiones en lo que va de la noche

ROSARIO._ Vecinos de Cacalotán reportan que al menos 17 explosiones se han registrado en diferentes zonas en el transcurso de la noche de este lunes 9 de noviembre.

Esto tras un día de tranquilidad y dos días previos entre disparos además de explosiones.

Asimismo se precisó que desde que inició la ola de violencia de hace dos años, la sindicatura se había mantenido tranquila hasta hace un par de días que se registraron hechos de alto impacto.

Se informó que fue alrededor de las 20:20 horas que se registró la primer explosión, después se extendió por diferentes puntos de la comunidad.

Situación que ha obligado a las familias encerrarse desde que inició este fenómeno en la sindicatura en cuanto empezó a anochecer.

La situación se han convertido en días de incertidumbre, miedo y angustia al pensar que llegará la tarde, pues saben que les espera una noche larga sin poder dormir, indicaron.

“Que no sabes qué pasará y el cuerpo apretado con sensación de peligro”, expuso un habitantes.

Habitantes piden a las autoridades de los diferentes niveles que tomen cartas en el asunto y se restaura la paz en la comunidad ubicada al margen del río Pánuco.