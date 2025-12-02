Reportan en Escuinapa una noche con estruendos; Seguridad Pública dice que no encontraron nada

ESCUINAPA._ Una serie de estruendos de presuntos “bombazos” en la zona periférica mantuvieron en vela a familias de la ciudad.

Las explosiones, perceptibles a kilómetros de distancia, se sentían entre las casas, señalaron vecinos.

“Toda la casa tiembla y a lo lejos se ve un color naranja de lumbre, parecen bombas, son una tras otra, paran y de nuevo, así fue toda la noche”, señaló un vecino de la colonia Centro.

Las detonaciones de presuntos explosivos originaron temor, algunas personas optaron por no mandar a sus hijos a clases, indicaron.

“Estaba trabajando algunos documentos, con la explosión la casa se cimbró, los niños despertaron, parecía que estaban muy cerca”, dijo una madre de familia de la colonia Francisco I Madero,.

El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Abel Rosario López Domínguez, indicó que se recibió un reporte de la colonia Insurgentes.

“Tenemos conocimiento de que se escucharon unos estruendos lo que es a las orillas o alejados de la cabecera municipal, también tenemos un reporte de la colonia Insurgentes donde decían que se escuchaban una fuerte detonación por explosivos”, dijo

Una unidad de policía acudió al domicilio no encontrando daños ni en la estructura de la vivienda ni con personas lesionadas.

“Las personas manifestaban que se escuchó un fuerte estruendo pero no hubo daños ni lesiones a nadie”, dijo

Desconocen si se trata de bombas o algún otro explosivo, no hay indicio de ellos, solo fueron esos reportes de explosiones pero físicamente no se han encontrado nada que lo verifique como tal.

No pueden afirmar tampoco que se esté dando este tipo de hechos en la zona de conflicto como es la Presa Agustina Ramírez “El Peñón” o en el camino a El Camarón.

En esas zonas quien ha tomado el control para recorrer son las corporaciones federales y hasta el momento no hay reportes.

Exhortó a las familias a estar atentos a cualquier situación que se presente, verificar con medios oficiales la situación para saber cómo actuar.