$!Reportan en Rosario 80% de asistencia en regreso a clases

EL ROSARIO._ En el regreso a clases del receso escolar decembrino, escuelas de la cabecera municipal de Rosario reportan un afluencia a las del 80 por ciento y esperan que a lo largo de la semana se normalice la asistencia. Así lo dieron a conocer directivos al realizar un recorrido por planteles de educación básica de la ciudad asilo.

“Si hubo algo de inasistencia, hasta ahorita los maestros nos han dicho que por motivos de salud y tuvimos de asistencia un 80 por ciento más o menos”, dijo Omar Alonso López Duran, director de la Primaria José María Morelos. Mencionó que se espera que mínimamente esta semana se alcance un repunte hasta en un 90 por ciento del alumnado en las aulas. Esther Elizabeth Díaz Carrillo, directora de la Primaria Justo Sierra, indicó también que la asistencia en el plantel descendió un 20 por ciento, el cual atribuyó a la movilidad de las familias por el periodo vacacional.