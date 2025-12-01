Reportan en Rosario buena recaudación con módulos de cobro en comunidades

EL ROSARIO._ Aunque los números no han sido los esperados, se ha tenido respuesta de la ciudadanía con el arranque de programa de cobros de predial y agua potable, aseguró Sergio Valente Domínguez Noriega, Tesorero Municipal.

”Sí hubo respuesta por parte de la ciudadanía, mucha gente vino aquí directamente a cajas aquí a ventanilla a Dirección de Ingresos, y también gente se acercó allá en el módulo de cobranza en la comunidad; no salieron los números como esperábamos pero para ser la primera vez no está mal”, expuso.

Domínguez Noriga informó que la estrategia responde a la búsqueda de mejorar los ingresos propios en el periodo del 13 de noviembre al 12 de diciembre, dentro del Buen Fin, por la cantidad de 1.5 millones de pesos.

De la meta trazada, argumentó que ya se está por encima del 50 por ciento de acuerdo al último reporte realizado por Ingresos municipales.

Esto al encontrarse en su segunda sede en la sindicatura de Potrerillos, tras iniciar en la sindicatura de Agua Verde.

Afirmó que esta es una estrategia que se está implementando de la mano de la Dirección de Ingresos para facilitar el pago de los habitantes de algunas sindicaturas y comisarías del municipio.

”Vamos a ver, es la primera vez que se hace esto y que vea la ciudadanía que es un bien para ellos para que no vengan a la cabecera”.

El programa, destacó, estará presente además en Matadero 3 y 4 de diciembre, Chametla 5 y 9 de diciembre, y Apoderado 10 y 11 de diciembre.

”Y eso lo vamos a volver a hacer en enero para que la gente pues vaya y pague su predial y no tengan que venir a gastar pasaje acá al municipio, a la cabecera”.