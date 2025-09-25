$!Reportan en Rosario daños en canal de riego de la presa Santa María tras las lluvias

Esto tras las lluvias intensas que se registraron la tarde-noche del 24 de septiembre y se extendieron hasta la madrugada del 25 de septiembre.

EL ROSARIO._ La Asociación de Agricultores del Río Baluarte dio a conocer que derivado de la intensa lluvia que se presentaron en la región, el canal del módulo 22 ubicado en Cajón Verde sufrió severos daños.

“Según reportes cayeron 160 milímetros de agua, aproximadamente una cuarta parte de la precipitación media anual que se presenta en nuestro municipio, lo que ocasionó el daño al canal 22 de la Presa Santa María”, expuso la organización agrícola.

Reportó que se presentó un socavón que venció la cubierta de concreto.

La AARB indicó que será necesario el realizar una evaluación de daños para realizar los trabajos de rehabilitación, el cual será realizado por el ajustador de la aseguradora correspondiente.

“Pedimos a la ciudadanía estar atentos a los reportes de las autoridades y tomen las debidas precauciones ante las lluvias que puedan presentarse”, enfatizan.