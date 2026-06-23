Reportan en sierra de Rosario que suman más de 24 horas sin energía eléctrica

ROSARIO._ Al referir que cumplieron un día sin energía eléctrica, vecinos de la zona serrana de Rosario llamaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto para que se reestablezca el servicio.

El apagón que se ha registrado ocurrió en poblados que se encuentran después de Matatán hasta la zona alta del municipio, desde alrededor de las 14:00 horas del lunes 22 de junio.

Entre las comunidades afectadas se mencionó a Santa María, Charco Hondo, Palmarito, La Rastra, Maloya, Corral de Piedras, Jalpa, Plomosas, Colomos, La Cebollita, El Llano de la Palma, entre otros.

Advirtieron que esta situación representa un problema principalmente para personas de la tercera edad e infantes.

Así mismo, se destacó el temor a que se descompongan los alimentos que difícilmente consiguen ante las afectaciones de la inseguridad que sufre la zona.

Destacaron que a mediados del mes de abril se presentó un apagón que se extendió por varios días, y existe el temor que ocurra lo mismo.