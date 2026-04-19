$!Reportan enfrentamientos y operativos en Escuinapa; habría detenidos y militares heridos

ESCUINAPA._ Un presunto enfrentamiento con civiles en el camino a la Presa “El Peñón”, que habría dejado incluso militares heridos, marcó un domingo de operativos diversos por varias zonas de Escuinapa; y extraoficialmente trascendió que habría más de 10 detenidos. Desde las 10:00 horas, un helicóptero artillado de la Sedena estuvo realizando labores por aire, de acuerdo con lo reportado por vecinos de la periferia. Se reportó que la aeronave participó en el enfrentamiento contra civiles que presuntamente se estaba suscitando en el camino a la zona serrana, en las inmediaciones de la Presa Agustina Ramírez “E Peñón”.

“Sólo veíamos cómo salía fuego desde el helicóptero, como bolas de fuego”, dijo un vecino de la zona cercana a los caminos vecinales. Alrededor de las 13:00 horas, el Hospital IMSS Bienestar fue blindado por fuerzas federales en un movimiento inusual de vehículos de la milicia. Las calles fueron cerradas mientras un helicóptero de la Sedena llegó al lugar para trasladar al parecer a militares heridos a Mazatlán.

En el lugar trascendió que uno de los tres militares heridos presentaba un estado de gravedad. Los operativos continuaron durante en la tarde: la calle Reforma entre Belisario Domínguez y Antonio Rosales fue cerrada por la Marina y la Policía Estatal con vehículos blindados, pues se recibió reporte de personas armadas. Ahí se reportó de manera extraoficial que se habrían realizado detenciones de varias personas.

Otros operativos similares se registraron en otras zonas dentro del área urbana de Escuinapa. Vecinos que transitaban por la carretera estatal Teacapán -Escuinapa informaron que también sobre la rúa había personal de Sedena y Marina realizando inspección de vigilancia a los vehículos que pasaban por el sitio.