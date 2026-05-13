Reportan envenenamiento de perros y gatos en Infonavit Los Mangos, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Vecinos del Infonavit Los Mangos alertaron sobre el envenenamiento de perros y gatos, una acción que el martes cobró la vida de tres perros y cuatro gatos.

“Desde hace días notamos que los gatos amanecían muertos, de uno a uno, mi perrita fue envenenada hace alrededor de un mes y hoy le tocó a mi vecina”, dijo la denunciante.

Además de los dos perros y dos gatos que amanecieron muertos este martes 12 de mayo, también estaban muertos dos gatos en el parque que se comparte de manera comunitaria.

“Me parece esto un acto sumamente detestable, de mentes inhumanas que causan dolor a esos animales indefensos y que tienen dueño, no andan en la calle, están aventando veneno a los patios”, dijo otra de las vecinas.

Las mascotas son de casa, tienen dueños, una familia que los quiere, no están en la calle causando problemas, al parecer se está aventando una sustancia líquida a los patios, que está ocasionando su muerte.

El hecho fue reportado a Protección Civil, pero desean que se haga una investigación clara sobre esto, pues debe haber castigos para este tipo de actos.