$!Reportan floristas ventas muy bajas durante celebración del Día del Padre en Rosario

Resultados los cuales se dieron pese a que se instalaron desde el día previo al festejo, el sábado 20 de junio.

EL ROSARIO._ Comerciante de flores naturales y sintéticas, calificaron de bajas las ventas con motivo del Día del Padre, en la zona del Panteón Municipal San Juan en la cabecera Municipal.

“Pues está muy por los suelos, no hay nada, está muy solo todo, desde ayer en la mañana estamos aquí y pues no”, dijo Virginia Vázquez, comerciante.

Así lo expusieron vendedores en un sondeo realizado por Noroeste, en la zona en mención.

Se destacó que el año pasado se tuvo mejores ventas en comparación a este año, además de que, cada año, las ventas son menores en comparación al Día de las Madres