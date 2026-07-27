$!Reportan ganaderos de Escuinapa que en un año les han robado hasta 100 cabezas

ESCUINAPA._ Entre 50 y 100 cabezas de ganado les han sido robadas solo en un año, denunciaron ganaderos de Escuinapa; localizan a 10 animales encerrados en un predio. Los ganaderos pidieron la intervención de Seguridad Pública, después de detectar a los animales en un predio, donde presuntamente serían comprados. “Tenemos arriba de 15 a 10 años padeciendo, llegan como dueño y carga y se los lleva, lo tenemos identificado el comprador y el ‘rata’, yo le quité 10 hace un par de meses, hace como tres años le quité una vaca parida y ahorita me afectó con ocho y a dos compañeros más, me faltan 25 animales más, aparte de estás”, dijo uno de los afectados.

Pese a la situación de violencia que los ha replegado de llevar a su ganado a la zona de la presa o El Camarón, las personas que les están robando llegan sin problema a llevarse el ganado, lo que ha hecho que se tengan años de impunidad. El mayor problema que tienen es que se les ocasiona un daño en su patrimonio, pues el robo es constante, un día le roban a uno y van como en cadena, después de sustraer un animal, a los dos meses o seis meses vuelven a robarle con el que iniciaron. “Ya lo agarre con un becerro, lo tengo retratado en el teléfono, todo el año roban, le dan ‘vuelta’ si a mí me robaron ahora, en seis meses vuelven, a los seis a otro y a otro”, dijo otro ganadero.