Reportan hasta tres días sin luz en poblados de la sierra de Rosario

ROSARIO._ Mientras algunos poblados de la zona serrana de Rosario ya cumplieron tres días sin el servicio, otras se informó que sufren apagones constantes o un servicio de energía intermitente.

Las comunidades afectadas indican que son Corral de Piedra, Tecomatillo, Buenavista, Maloya, Jalpa, Palmarito, y de Matatán hasta La Rastra.

“Nos puede hacer el favor de reportar que para la sierra tenemos 3 días sin luz y se nos están echando a perder los alimentos por favor”, expresó un habitante.

El fallo en el servicio se indicó que ocurrió desde alrededor de las 14:00 horas del miércoles 23 de junio, volvió por poco menos de una hora y de nueva cuenta se suspendió.

Así mismo se indicó que se desconoce lo que originó la suspensión del servicio, pero se reiteró el llamado de las autoridades a tomar cartas en el asunto además por la integridad de las personas de la tercera edad y niños.