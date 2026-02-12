Reportan más detonaciones de artefactos explosivos en Tecualilla

ESCUINAPA._ Un día más de “bombazos” es lo que ha registrado este jueves en la comunidad de Tecualilla.

Hasta las 14 horas son por lo menos nueve los artefactos explosivos que han estallado alrededor del pueblo, lo que mantiene a la población con temor e incertidumbre.

“Ya son nueve bombas, no están a lo lejos, las podemos ver cómo caen, sentir su sonido, suenan alrededor del pueblo, entre las parcelas, entre las huertas de mango”, explicó un vecino del lugar.

Es jueves, casi tres semanas en que están padeciendo del sonido principalmente de las detonaciones de explosivos, indican.

Los lugareños se han impuesto un autotoque de queda, en cuanto cae la tarde las calles quedan solas, a veces después de mediodía dejan de salir, el miedo es lo que más se siente, indican.

“Nos encerramos, la gente ha dejado de salir a la pesca, a la jaiba, sí tenemos miedo”, dijo uno de los vecinos.

No entienden la razón de estar en esta incertidumbre, ellos se dedican a la pesca, a la venta de tamales en las carreteras, prevalece la gente buena, precisan.

No saben cuándo parará está situación, ni por qué el problema de seguridad parece haberse instalado en su comunidad.

Aunque se ha buscado entrevistar al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental sobre la situación de la comunidad, pues el miércoles hizo un recorrido por la mañana, no ha respondido a las llamadas hechas.