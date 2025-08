Reportan menos casos de dengue en Rosario y Escuinapa

EL ROSARIO._ No se ha tenido un brote de dengue en los municipios de Rosario y Escuinapa, ya que en comparación al año pasado se ha tenido un reducción de casos hasta en un 50 por ciento, pero no se deben relajar las acciones, afirmó José Francisco Guerrero Galindo.

”Si te puedo decir que gracias a Dios tenemos muchos menos casos que el año pasado, pero no por eso vamos a bajar la guardia, no porque no tengamos los mismos casos del año pasado vamos a relajarnos, el chiste aquí es prevenir y estas enfermedades son cien por ciento prevenibles”, expuso el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 06.

Reiteró que eso no significa que se deben relajar las acciones sino por el contrario, se deben redoblar los esfuerzos tanto por las autoridades como por la sociedad para que no existan ningún caso.

”La reducción en cuanto al año pasado, pues tenemos menos del 50 por ciento de los casos. O sea, tenemos mucho menos casos pero no darle ese enfoque a la sociedad, se relajan, no relajarnos”.

Manifestó que el inicio de la temporada de lluvias se espera que se incrementen los casos y por consiguiente es vital que la ciudadanía coadyuve a eliminar los criaderos por lo que llamó a abrir las puertas al personal de vectores.

”Recalcar eso, muy, muy importante ahí en tu nota, decirle a la sociedad que sin criaderos no vamos a tener ningún problema que cuando pase el personal de vectores los dejen pasar a hacer una verificación, que los dejen revisar que les dejen dar la plática”, destacó.

Guerrero Galindo señaló que sumarse al mantener limpios los patios y libres de criaderos de mosquitos es la mejor manera de hacer trabajo en equipo con la autoridad.