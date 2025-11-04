El Sur
Violencia

Reportan mujer asesinada a balazos en Las Habitas, Rosario

Durante la mañana de este martes se reportó el deceso de María Manuela, de 46 años
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/11/2025 14:56
04/11/2025 14:56

EL ROSARIO._ Una mujer sin vida por arma de fuego movilizó a diferentes corporaciones de Seguridad a la comunidad de Las Habitas.

La víctima fue identificada como María Manuela, de 46 años, con domicilio al parecer en la comunidad.

De acuerdo a testigos en el lugar, informaron a la autoridad que un sujeto armado abrió fuego contra el domicilio.

Trascendió que el reporte a Seguridad Pública se dio alrededor de las 6:00 horas por familiares de la occisa, de una persona herida.

Al arribar al lugar a la comunidad las fuerzas públicas se encontraron con la madre de familia sin vida, en los márgenes de la comunidad.

Tras realizar el levantamiento de los indicios la Fiscalía ordenó a la funeraria de guardia para remover el cuerpo sin vida.

