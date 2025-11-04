$!Reportan mujer asesinada a balazos en Las Habitas, Rosario

EL ROSARIO._ Una mujer sin vida por arma de fuego movilizó a diferentes corporaciones de Seguridad a la comunidad de Las Habitas.

La víctima fue identificada como María Manuela, de 46 años, con domicilio al parecer en la comunidad.

De acuerdo a testigos en el lugar, informaron a la autoridad que un sujeto armado abrió fuego contra el domicilio.