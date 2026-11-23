ROSARIO._ De tener agendas llenas por festejos de fin de año, han pasado a un mínimo de contrataciones, informaron músicos de Rosario, lo cual se atribuyó principalmente a la inseguridad que se repuntado en los últimos meses en la región. Esta situación ha orillado a las agrupaciones como bandas, norteños y más a recurrir a la práctica de la llamada “guapa”, que consiste en recorrer cantinas o bares en busca de “tocadas” el busca del sustento familiar. Ante la crítica situación, se indicó que no ha habido apoyo por parte de ningún nivel de autoridades a pesar de sufrir los estragos de la violencia.

Se destacó que a pesar de ser noviembre y principalmente diciembre, una de las temporadas altas para el sector que depende principalmente de los eventos sociales. Así lo dieron a conocer músicos al sondeo realizado por Noroeste en agrupaciones de la cabecera municipal de Rosario. Francisco Javier Ponce, secretario general del sindicato Filarmónica y Cantantes, sección 246 de Rosario, aseguró que sus agremiados han reportado una baja significativa.

“Pues todos han reportado, las agrupaciones en su mayoría muy bajas, muy bajas comparadas con otros otros años, la verdad. Desconozco los factores, pero pues es popular, ¿no?, la situación, el factor principal que ha prevalecido”, expuso. Estimó que las contrataciones han bajado hasta un 35 por ciento en comparación a los años que no habían sido afectados por la inseguridad. Destacó que ha perjudicado que un factor que ha prevalecido es que los rosarenses que radican fuera han evitado volver durante las fiestas debido a la situación que guarda a la región. "Mucha gente pues teme todavía venir a Sinaloa en sí, a este municipio y pues la verdad, en las partes lo que es Hacienda, Copales había muchas festividades y nos damos cuenta de que pues la gente cancela o no se han realizado eventos, fiestas por esa situación”, argumentó.