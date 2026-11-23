ROSARIO._ De tener agendas llenas por festejos de fin de año, han pasado a un mínimo de contrataciones, informaron músicos de Rosario, lo cual se atribuyó principalmente a la inseguridad que se repuntado en los últimos meses en la región.
Esta situación ha orillado a las agrupaciones como bandas, norteños y más a recurrir a la práctica de la llamada “guapa”, que consiste en recorrer cantinas o bares en busca de “tocadas” el busca del sustento familiar.
Ante la crítica situación, se indicó que no ha habido apoyo por parte de ningún nivel de autoridades a pesar de sufrir los estragos de la violencia.
Se destacó que a pesar de ser noviembre y principalmente diciembre, una de las temporadas altas para el sector que depende principalmente de los eventos sociales.
Así lo dieron a conocer músicos al sondeo realizado por Noroeste en agrupaciones de la cabecera municipal de Rosario.
Francisco Javier Ponce, secretario general del sindicato Filarmónica y Cantantes, sección 246 de Rosario, aseguró que sus agremiados han reportado una baja significativa.
“Pues todos han reportado, las agrupaciones en su mayoría muy bajas, muy bajas comparadas con otros otros años, la verdad. Desconozco los factores, pero pues es popular, ¿no?, la situación, el factor principal que ha prevalecido”, expuso.
Estimó que las contrataciones han bajado hasta un 35 por ciento en comparación a los años que no habían sido afectados por la inseguridad.
Destacó que ha perjudicado que un factor que ha prevalecido es que los rosarenses que radican fuera han evitado volver durante las fiestas debido a la situación que guarda a la región.
"Mucha gente pues teme todavía venir a Sinaloa en sí, a este municipio y pues la verdad, en las partes lo que es Hacienda, Copales había muchas festividades y nos damos cuenta de que pues la gente cancela o no se han realizado eventos, fiestas por esa situación”, argumentó.
Ponce reconoció que para estas fechas las agrupaciones contaban con agenda llenas pero ante la escasez han tenido que malbaratar las horas en busca de obtener un ingreso para sus familias.
Tan solo en el sindicato, se informó que cuenta con seis bandas de 14 integrantes, un grupo versátil de 12 integrantes, grupos norteños son siete de cuatro o cinco integrantes, un versátil, dos tecladistas de tres integrantes cada uno.
Daniel Silva Ortega, de Banda La Rosarense, expuso que en su caso particular, las contrataciones no han repuntado del 10 por ciento.
“Ahorita, ahorita, por semana te avientas uno o dos jales, pero antes estaba más bien, que ya te va hasta cuatro jales por semana, ahorita no, está calmadón”, reconoció.
Lamentó que en otros años desde el mes octubre a noviembre ya estaban empezando el repunte en los trabajos pero desde el año pasado esto no ha ocurrido.
Ante este contexto se reiteró la urgencia de que las autoridades volteen a verlo como un sector que además genera fuentes de empleos y del que dependen un importante número de familias.