$!Reportan panal de abejas en primaria de Rosario

EL ROSARIO._ Personal de Protección Civil Municipal atendió un reporte en la Escuela Primaria Club de Leones, sobre la presencia de un panal de abejas en uno de los árboles ubicados en el patio del plantel.
Al lugar arribó personal de Bomberos de Protección Civil Municipal, quienes realizaron las maniobras correspondientes para retirar y reubicar la colmena, atendiendo la situación de manera preventiva.
Durante los trabajos, alumnos y maestros permanecieron resguardados dentro de sus aulas y oficinas durante el tiempo necesario, hasta que concluyeron las labores.
El coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz, informó que se realizó una inspección en toda el área del plantel para descartar la presencia de otros panales o enjambres, debido a que durante la temporada de lluvias pueden registrarse este tipo de situaciones.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades educativas a reportar de manera inmediata cualquier incidente que pudiera representar un riesgo para las niñas y niños.
Finalmente, señaló que Protección Civil realizará visitas a los planteles educativos para llevar a cabo revisiones en patios y áreas de recreación, como parte de las acciones preventivas para salvaguardar a la comunidad escolar.