$!Reportan panal de abejas en primaria de Rosario

EL ROSARIO._ Personal de Protección Civil Municipal atendió un reporte en la Escuela Primaria Club de Leones, sobre la presencia de un panal de abejas en uno de los árboles ubicados en el patio del plantel.

Al lugar arribó personal de Bomberos de Protección Civil Municipal, quienes realizaron las maniobras correspondientes para retirar y reubicar la colmena, atendiendo la situación de manera preventiva.

Durante los trabajos, alumnos y maestros permanecieron resguardados dentro de sus aulas y oficinas durante el tiempo necesario, hasta que concluyeron las labores.