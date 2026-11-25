EL ROSARIO._ La alerta de vecinos generó la presunta persecución de un joven, disparos y presunta privación de la libertad en el Centro de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas, sobre la calle Mineros, a unos pasos del atractivo turísticos, las ruinas del templo antiguo de Nuestra Señora del Rosario.

Hasta el momento, el joven no ha sido identificado por las autoridades, así como no ha confirmado el hecho.

Trascendió que ante la persecución, el joven intentó resguardarse en una vivienda cuando se produjeron los disparos.

Momentos más tarde acudieron elementos de Seguridad Públicas quien acordonaron la vivienda para darle el debido trámite.